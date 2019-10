Via Sauro e via Trebbia, al via i lavori: il Comune investe 84mila euro per le strade

Approvati dalla Giunta comunale due nuovi progetti per la sistemazione di altre vie cittadine. In particolare si tratta dei lavori che interesseranno via Sauro e via Trebbia, per un totale di 84mila euro di impegno dalle casse dell’Ente.

In entrambi i casi si tratta di interventi di fresatura del manto stradale, cui seguirà la riasfaltatura della pavimentazione e la ridefinizione della segnaletica orizzontale.

Per quanto riguarda via Trebbia i lavori saranno su tutto il tratto, per un totale di 220 metri, mentre in via Sauro a essere interessato sarà il tratto tra la rotatoria all’incrocio tra viale Giusti e via Giulio Cesare fino a via Etruria, per un totale di 430 metri.

“Prosegue l’opera di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine – spiegano il sindaco Antofrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Megale –; i due progetti approvati nei giorni scorsi dovrebbero vedere la loro realizzazione entro la fine dell’anno o al massimo all’inizio del 2020. Questo in un’ottica di riqualificazione della rete viaria urbana, all’interno di un piano di manutenzioni mirato sia alla messa in sicurezza delle strade urbane sia a un’opera di ‘bonifica’ nell’ambito di una riqualificazione più generale e complessa del contesto urbano“.