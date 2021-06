Nuovo manto stradale per via Mameli e viale Sonnino: il Comune investe 52mila euro

Sono iniziati stamani i lavori di rifacimento stradale in via Mameli e in viale Sonnino, a Grosseto. Un intervento importante per la viabilità cittadina, affidato alla ditta locale Francioli Mara, che prevede un investimento pari a 52mila euro su 335 metri lineari, per una superficie di circa 3700 mq. I lavori prevedono fresatura, rialzamento dei chiusini, ripristino del manto stradale e sistemazione degli avvallamenti.

Prosegue dunque l’impegno dell’amministrazione comunale per la manutenzione delle strade e per la sicurezza.