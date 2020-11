Sicurezza stradale, al via i lavori tra via Mameli e viale Sonnino: il Comune investe 52mila euro

L’attenzione dell’amministrazione comunale per le strade di Grosseto è sempre al primo posto: proseguono infatti i lavori di messa in sicurezza che riguardano zone nevralgiche della città.

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo che dà il via ai lavori su un tratto di 350 metri lineari tra via Mameli e viale Sonnino per un importo di 52mila euro.

“Proseguono i lavori per rendere le strade della nostra città sempre più sicure, a misura di automobilisti e pedoni – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Riccardo Megale, assessore ai lavori pubblici –. In questo caso andiamo ad operare interventi di fresatura, asfaltatura e posa in opera di una nuova segnaletica stradale in una zona della città che rappresenta un punto cruciale per la viabilità cittadina”.