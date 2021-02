Via Lago di Varano si rifà il look: il Comune investe 28mila euro

Quinto lunedì consecutivo all’insegna della messa in sicurezza stradale a Grosseto. Dopo gli interventi in via Derna, via Monte Bianco, via Andrea Del Santo e via Cimabue, è giunto il momento anche di via Lago di Varano.

L’azione manutentiva sarà rivolta alla carreggiata e ai marciapiedi laterali della via, compresi tra via Trebbia e via Scrivia. L’intervento riguarderà la fresatura e il rifacimento del manto bituminoso dell’area.

L’operazione avrà un costo di 28mila euro e le operazioni saranno guidate dall’azienda Grc Costruzioni.

“La nostra amministrazione ha fatto della manutenzione una delle sue battaglie più significative – dichiarano Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Riccardo Megale, assessore con delega ai lavori pubblici -. Nelle ultime cinque settimane abbiamo avviato un iter serrato per la messa in sicurezza delle carreggiate e non solo del territorio comunale. Sappiamo che il cammino da percorrere è ancora lunghissimo, ma in questi cinque abbiamo promosso e compiuto una mole d’interventi significativa, di cui andiamo assolutamente orgogliosi”.