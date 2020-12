Un nuovo asfalto per via IV novembre, il sindaco: “Riqualificata zona centrale”

“Oggi a Marina di Grosseto ho avuto modo di vedere, insieme all’assessore Riccardo Megale, i lavori di asfaltatura su via IV novembre, completati di recente“.

A dichiararlo è il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“L’intervento è frutto di un accordo tra Comune di Grosseto, Acquedotto del Fiora e Gergas in seguito ai lavori di bonifica realizzati da Adf sulla rete idrica e sui relativi allacci che si sono svolti nella parte finale di via IV novembre. Per questo motivo si è poi ritenuto opportuno procedere con i lavori di asfaltatura che riguardano il tratto di strada che dalla chiesa di San Rocco arriva fino al Porto della Maremma – continua il sindaco -. Un intervento importante che va a riqualificare e a mettere in sicurezza un punto centrale per Marina, anche in vista della prossima stagione estiva“.