La rotatoria diventa green e luminosa: lavori del Comune in fase di conclusione

Sono in fase di conclusione i lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza della rotatoria di intersezione tra via Giusti, via Sauro, via Giulio Cesare, via Vulci e via Parini, frutto della sinergia tra gli uffici Mobilità e Manutenzioni del Comune di Grosseto.

Arrivando da Castiglione della Pescaia, cittadini e turisti potranno ammirare una rotatoria completamente rinnovata nella sua veste estetica: tramite Sistema srl, la corona interna all’intersezione presenta un manto verde di lippia nodiflora, una specie che ben si adatta al clima urbano al cui centro si erge un acero platanoide. Al servizio della rotatoria è stato installato un sistema di illuminazione al led.