Via dell’Oleandro, semaforo verde per i lavori: il Comune investe oltre 25mila euro

Un nuovo intervento approvato per le strade di Marina di Grosseto: oggi la Giunta comunale ha infatti valutato meritevole di approvazione il progetto esecutivo, per un importo di oltre 25mila euro, per la riqualificazione di un tratto del piano viabile di via dell’Oleandro.

“A fronte di un quadro di complessivo dissesto di molte strade di Marina e Principina, legato in primis alle criticità generate dalla presenza di radici dei pini che ne caratterizzano l’urbanizzazione – illustrano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi -, stiamo cercando di intervenire in tempi relativamente brevi, auspicabilmente anche in questo caso prima dell’estate, per rendere migliore la percorribilità delle vie della nostra frazione turistica, a tutto vantaggio di cittadini residenti e degli ospiti stagionali che presto rianimeranno le nostre località di mare“.