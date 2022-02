Manutenzione straordinaria in via delle Scuole: il Comune investe 80mila euro

Nell’ambito della valorizzazione del centro storico di Tatti, il Comune di Massa Marittima investe 80mila euro per la manutenzione straordinaria di via delle Scuole, nel tratto più a valle. I lavori inizieranno a partire da lunedì 21 febbraio, con gli interventi di Adf che si occuperà della condotta idrica e fognaria. A fine bonifica sarà completata la riqualificazione della via con il rifacimento del manto stradale che versa in condizioni di dissesto.

“E’ un importante intervento di rigenerazione urbana che interessa la frazione di Tatti. – sottolinea Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Massa Marittima – Grazie a questo primo investimento riqualifichiamo un tratto di strada che aveva bisogno da tempo di una profonda manutenzione. In accordo con Adf, il Comune porterà avanti i lavori per stralci: inizieremo a valle, in corrispondenza del muro che sostiene il terrapieno e che separa via delle Scuole da via Matteotti, fino all’incrocio con la stessa via, compresa la gradonata. Il secondo stralcio, per il quale abbiamo ha già individuato le risorse, riguarderà la riqualificazione del tratto più a monte, dallo slargo di fronte all’innesto della strada provinciale con via Matteotti“.

“Il rifacimento del manto stradale di via delle Scuole – prosegue Maurizio Giovannetti -, insieme alla sistemazione della rete idrica e fognaria, al consolidamento del muro che sostiene il terrapieno e all’intervento sulla pubblica illuminazione, consentiranno al Comune di rendere la via più sicura e di migliorarne l’estetica.”