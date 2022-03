Via dell’Aragosta, partono i lavori per rifare la strada e il parcheggio: il Comune investe 85mila euro

È stato approvato in Giunta il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via dell’Aragosta, nella frazione di Principina a Mare, e del parcheggio presente nell’area. Si procederà quindi a breve all’affidamento dei lavori, per un importo di 85mila euro, che dovrebbero essere conclusi prima dell’estate.

“Si tratta – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – di un importante intervento, nell’ambito di quelli che ci siamo dati come obiettivi di programma, per il ripristino della sede stradale e del parcheggio presente nella via. Le radici degli alberi presenti, e la consistenza del terreno sottostante, infatti, hanno completamente deturpato il manto stradale, creando una situazione di rischio e un forte disagio ai residenti e ai turisti. In questo contesto, si può intervenire andando a fresare integralmente il tappeto di asfalto della strada e del parcheggio, per poi procedere al rifacimento del fondo e della superficie stradale”.