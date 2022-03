Via del Tombolo, scattano i lavori di riqualificazione: il Comune investe 240mila euro

Continua il programma di riqualificazione della rete stradale nella frazione balneare di Marina di Grosseto: con l’approvazione in Giunta del progetto esecutivo, si dà il via alla maxi manutenzione di via del Tombolo per 240mila euro.

L’intervento interesserà il piano viabile dell’arteria nella parte sud della frazione, dalla quale parte la pista ciclabile di collegamento tra Marina e Principina a Mare, su un tratto complessivo di circa 900 metri lineari.

Si parte con la fresatura della pavimentazione stradale, il cui sottofondo presenta grossi sprofondamenti causati dalle radici degli alberi presenti sui lati della carreggiata. Verrà poi effettuato il rialzamento o l’abbassamento di chiusini, caditoie e griglie. Successivamente verrà effettuata la stesura del manto bituminoso, con la conseguente realizzazione di una nuova segnaletica orizzontale.

“L’amministrazione comunale ha a cuore la sicurezza dei cittadini e lavora per garantire il pieno sviluppo turistico delle nostre frazioni balneari – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi -. Proprio per questo motivo abbiamo dedicato numerose risorse e investimenti per la riqualificazione della rete viaria della nostra Marina di Grosseto. Quello di via del Tombolo è un intervento importante in grado di cambiare il volto della frazione in vista della prossima stagione estiva.”