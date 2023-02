Via Cecchi si rifà il trucco: scattano i lavori del Comune, attenzione ai divieti

Lunedì 13 febbraio è previsto l’avvio dei lavori per il ripristino del manto stradale in via Ercole Cecchi, nel centro urbano di Scarlino.

Nel tratto di strada interessato sarà quindi presente un cantiere e durante i lavori non sarà possibile parcheggiare o transitare in piazza XXV Aprile. Nell’area sarà comunque posizionata la segnaletica prevista dalle norme per informare i cittadini.