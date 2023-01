Il Comune presenta il terzo stralcio dei lavori nella frazione: gli interventi previsti

Si è svolto nella serata di venerdì 27 gennaio un incontro pubblico a Valpiana, organizzato dal Consiglio di frazione, nel corso del quale la Giunta comunale di Massa Marittima ha presentato il terzo stralcio dei lavori di riqualificazione del centro urbano. All’incontro per l’amministrazione comunale sono intervenuti il sindaco Giuntini, gli assessori Giovannetti, Marconi e Gucci, il consigliere Balestri e Gentili, dell’ufficio lavori pubblici.

I lavori

Con un investimento di 250mila euro il Comune provvederà al rifacimento dell’asfalto sull’intera via della Fonderie, che è la strada principale che attraversa il centro abitato, a partire dall’intersezione con via della Cava. Non sarà utilizzato un tradizionale tappeto di usura, ma è stato scelto un asfalto ad alta resistenza meccanica in grado di garantire una migliore e più duratura riuscita, sopportando le sollecitazioni del passaggio frequente di mezzi pesanti da Valpiana. Sarà sistemato anche il marciapiede nell’intersezione tra via del Cancellone e via delle Fonderie, sul tratto che va verso Follonica, per garantire la sicurezza dei pedoni che devono raggiungere le proprie abitazioni. Stessa cosa dalla farmacia verso il centro urbano di Valpiana. I marciapiedi saranno realizzati in betonelle al posto dell’asfalto, per un aspetto estetico più gradevole. Nello stesso stralcio rientra la predisposizione dell’impianto per la pubblica illuminazione, che sarà riqualificata con risorse successive. Se si verificheranno economie di appalto, saranno utilizzate per questa finalità e per asfaltare altri tratti di strada.

I lavori partiranno in primavera: “Siamo in fase di gara – ha spiegato il sindaco Marcello Giuntini –, dopodiché dobbiamo considerare i tempi tecnici per l’aggiudicazione e l’affidamento alla ditta, la verifica dei requisiti, ma credo che ad aprile saremo in grado di aprire il cantiere. Ci piacerebbe poter inaugurare la strada nuova, a luglio, in occasione dell’anniversario della fondazione di Valpiana“.

“Il progetto complessivo di riqualificazione della frazione in cui rientra il terzo stralcio dei lavori – ha ricordato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Maurizio Giovannetti – ha come obiettivo quello di delineare in modo più netto il centro cittadino, attraverso elementi di architettura e di illuminazione. Con il primo stralcio, davanti alla chiesa è stata realizzata una piazzetta. Con il secondo, il parcheggio all’ingresso nord del centro storico. Il terzo stralcio è altrettanto importante, perché si interverrà sulla via principale che attraversa la frazione. Questi lavori, oltre a essere funzionali all’aspetto della sicurezza, consentiranno di curare l’estetica”.

Durante l’incontro l’assessore Grazia Gucci, insieme alla dottoressa Veronica Ferrari, ha illustrato lo stato dell’arte del centro di accoglienza per minori non accompagnati di Valpiana e l’assessore Marconi ha illustrato il progetto esecutivo per realizzare la nuova scuola di Valpiana, che richiederà un investimento di circa 1 milione e mezzo di euro, risorse che il Comune cercherà di reperire con la partecipazione ai bandi. Inoltre, l’assessore Marconi ha illustrato l’idea progettuale sul nido a Valpiana, che è in corso di approfondimento, soluzione che consentirebbe di abbattere le liste di attesa delle famiglie.

Per ridurre il passaggio dei mezzi pesanti sulla via che attraversa la frazione, il Comune ha anche annunciato di prevedere a breve l’istituzione del divieto di transito sul ponte delle Ferriere per i mezzi di lunghezza maggiore ai 10 metri. I mezzi sopra i 10 metri, dunque, non potranno più attraversare Valpiana e dovranno passare dalle vie alternative, come la Sarzanese Valdera. I cittadini presenti all’incontro, tra le varie cose, hanno chiesto anche delle soluzioni per disincentivare il passaggio a velocità sostenuta delle automobili nel centro della frazione e per riqualificare via della Cava, che è una strada provinciale. Al riguardo il sindaco ha comunicato di aver sollecitato la Provincia per prevedere anche questo intervento.