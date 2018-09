Lavori urgenti dell’Enel per un cavo danneggiato: interrotta l’energia elettrica in alcune vie del paese

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che venerdì 28 settembre effettuerà un intervento urgente a Roccastrada per la manutenzione di una linea elettrica interrata, che fornisce alimentazione a una parte di Ribolla e di località Campetti.

Il lavoro è urgente e non rinviabile, al fine di evitare disservizi non programmati e di lunga durata, perché oggi si è registrato il danneggiamento di un tratto di cavo che necessita di essere sostituito. Attualmente, i tecnici di E-Distribuzione hanno individuato una soluzione provvisoria, attraverso un bypass temporaneo da una linea di riserva, che garantisce l’approvvigionamento elettrico alle utenze, ma occorre ripristinare quanto prima il normale assetto di rete.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per venerdì 28 settembre, dalle 11 alle 16, e che, grazie a circuiti sostitutivi di bassa tensione (laddove tecnicamente possibile), circoscriverà a gruppi ristretti di utenze delle località suddette, comprese tra via Collacchia, via Toscana, via Liguria, via Umbria, via Sardegna, via Marche, via Campania, via Abruzzi, largo Centurie, via Alberghi e limitrofe.

I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate. E-Distribuzione si scusa per lo scarso preavviso, ma ribadisce che si tratta di un intervento urgente ed eccezionale. La società elettrica ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.