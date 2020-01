Il Comune investe in cultura e turismo: ecco gli interventi previsti

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Gavorrano a favore della cultura come fattore determinante nel miglioramento dell’offerta turistica territoriale.

Oltre alle varie iniziative culturali ed eventi estivi messi in campo dalla Giunta comunale nell’ultimo anno, tra cui lo sviluppo del Festival del Teatro delle Rocce, ed il calendario di eventi “Caldana in Bellezza”, sui quali importanti novità saranno annunciate nelle prossime settimane, si sta concludendo l’iter per la conferma del contributo per la realizzazione del Museo geominerario presso la Porta del Parco di Gavorrano, con la conferma del finanziamento tramite bando del Psr di 100.000 euro, sul totale di 130.000 euro di intervento.

Sono inoltre stati fatti ulteriori investimenti di ristrutturazione per il rinnovo del Museo minerario in galleria e del Teatro delle Rocce, grazie al recupero dei fondi provenienti dai canoni minerari erogati negli ultimi esercizi dalla Regione Toscana al Comune di Gavorrano, vincolati alla valorizzazione e alla manutenzione dei siti ex minerari, ma non impegnati prima al 2019.

Ecco gli interventi in dettaglio:

lavori di rifacimento del palco del Teatro delle Rocce per circa 17.000 euro;

lavori di rifacimento della staccionata del percorso di ingresso al Teatro delle Rocce per circa 15.000 euro;

lavori di rifacimento dei quadri in legno e sabbiatura dei macchinari in ferro dell’allestimento museale presso il Museo minerario in galleria per 24.500 euro;

allestimento dell’ufficio di informazioni turistiche presso il front office del Geomet (il futuro museo) nella Porta del Parco e pannelli informativi esterni per circa 18.500 euro;

acquisto di 700 nuove sedie per il Teatro delle Rocce simili alle precedenti per circa 23.000 euro.

“Un investimento importante pari a quasi 100.000 euro, che testimonia quanto sia prioritario per questa amministrazione comunale investire nella cultura e nella memoria, vedendo nei siti gavorranesi del Parco nazionale delle Colline Metallifere (Geoparco Unesco) luoghi di cultura e leve turistiche per un intero territorio – spiega il sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi –; per questo ci riteniamo molto soddisfatti per quanto fin qui fatto e cogliamo l’occasione per ringraziare gli uffici preposti per l’impegno profuso“.