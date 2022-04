La città del futuro: terminati i lavori alle traverse di via Roma – VIDEO

Con l’arrivo delle festività pasquali sono terminati i lavori alle traverse di via Roma, iniziati nei mesi scorsi con l’obiettivo di riqualificare le vie del centro di Follonica e migliorarne l’accessibilità.

Il lavoro è stato diviso in due lotti, il primo, realizzato nel 2021, ha interessato i tratti Ztl di via Petrini, via Colombo e via Parri; la seconda parte, invece, conclusa in questi giorni, ha interessato via Bertani, la prima parte di via Martiri della Niccioleta e via Giacomelli.

L’estate 2022 vedrà quindi un centro completamente nuovo, con le vie della Ztl prive di marciapiedi e con un asfalto, color sabbia, che si collega in modo uniforme al selciato di via Roma. Le attività commerciali già da questo fino settimana hanno iniziato a montare all’esterno i loro dehor in uno spazio più bello e accogliente.

«Tra le novità più rilevanti del progetto c’è l’eliminazione dei marciapiedi – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Pecorini –: per i tratti Ztl è infatti stato preferito un piano unico e uniforme. Una scelta che permette di abbattere le barriere architettoniche, dando contestualmente un respiro più ampio alla vista. Il centro in questo modo acquisisce un’identità più caratteristica. Ma non sono stati fatti esclusivamente interventi estetici: nelle varie vie interessate dai cantieri sono state riviste anche le varie caditoie e i pozzini. Questi interventi erano molti attesi e sono stati organizzati in modo da interferire il meno possibile con il lavoro delle varie attività commerciali. Adesso, con l’arrivo della bella stagione e le festività pasquali, Follonica ha un centro nuovo».