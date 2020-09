Asilo nido comunale, al via i lavori al tetto: nessun disagio all’attività didattica

Anche il tetto dell’edificio sede dell’asilo nido comunale di Scarlino Scalo sarà completamente ristrutturato.

L’amministrazione comunale, dopo aver concluso i lavori alla copertura dell’immobile che ospita la scuola dell’infanzia, ha in programma di sistemare anche la parte superiore dello stabile dove si trova “L’albero azzurro”. Le scuole sono in via Turati a Scalo e in entrambi gli immobili da anni si verificavano infiltrazioni di acqua piovana.

«Abbiamo deciso di intervenire anche nell’edificio che ospita il nido comunale – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Luciano Giulianelli – per evitare che durante l’inverno si presentino i soliti disagi dovuti alla scarsa tenuta della copertura del tetto. Finalmente i bambini e il personale scolastico potranno contare su spazi più sicuri».

L’intervento si è reso possibile grazie alle economie della ristrutturazione del tetto della scuola dell’infanzia e prevede il rifacimento del manto di impermeabilizzazione con la posa di guaine protettive e un trattamento a base di alluminio che proteggerà il tetto dalle infiltrazioni. Inoltre, verranno sistemati tutti gli scarichi sul tetto per la raccolta dell’acqua piovana. I lavori non comporteranno disagi all’attività didattica e dureranno alcune settimane.