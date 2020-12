Terrazze panoramiche, al via la riqualificazione: sarà finanziata dalla Regione

E’ di pochi giorni fa la comunicazione pervenuta da parte dell’assessore regionale allo sviluppo economico, Leonardo Marras, del finanziamento del progetto di riqualificazione delle terrazze panoramiche del Collese a Roccastrada.

Il progetto, redatto da parte dell’Ufficio tecnico comunale e presentato a finanziamento, era stato ritenuto meritevole di approvazione già alcuni mesi fa, ma per carenza di risorse finanziarie non era entrato in graduatoria. La Regione Toscana ha così deciso di prevedere risorse aggiuntive per riuscire a finanziare anche quei progetti che erano rimasti esclusi.

Cosa prevede il progetto: le opere di riqualificazione, quantificate in complessivi 25.000 euro, prevedono il completo rifacimento della pavimentazione, il rifacimento dei gradini con nuove lastre di pietra, l’installazione di faretti da incasso a pavimento in grado di garantire un efficace illuminazione e valorizzazione della muratura in pietra trachite, l’installazione di alcuni elementi di arredo urbano, come panchine e cestini portarifiuti, nonché la realizzazione di 2 aiuole con piante da siepe.

La realizzazione dell’intervento prevede, naturalmente, il definitivo impedimento dell’accesso non autorizzato all’area con veicoli a motore.

Nel contesto dell’intervento, l’amministrazione comunale, con l’aggiunta di risorse del proprio bilancio, provvederà anche alla realizzazione dell’illuminazione artistica delle Rocche.

“Attraverso l’attuazione di questo intervento – dichiara il sindaco Francesco Limatola – si perseguirà un sensibile miglioramento in termini di fruibilità di una zona chiave per l’offerta turistica e delle tradizioni locali roccastradine, che potrà costituire anche un importante incentivo per lo svolgimento di eventi organizzati dalle associazioni locali. Colgo l’occasione per ringraziare il consorzio Roccastrada la tua bottega, la cui presenza ci ha consentito la partecipazione a diversi bandi che hanno portato ingenti finanziamenti al nostro territorio, nonché la Regione Toscana, che ha finanziato questo intervento, inserito nel programma di governo di questa amministrazione e molto richiesto dalla popolazione”.