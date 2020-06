Al via i lavori sulle strade del paese: il Comune investe 40mila euro

Nel mese di luglio il Comune di Monterotondo Marittimo ha programmato una serie di lavori su alcune strade del centro abitato. Si tratta di via del Forno, via Gramsci e via Guido Rossa.

Le tre vie presentano un manto stradale piuttosto deteriorato e per questo sarà rifatto l’asfalto e saranno sistemati i cordonati per garantire una percorribilità più sicura e contribuire all’estetica complessiva del paese.

L’investimento previsto per i lavori è di 40mila euro.