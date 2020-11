Le strade del paese si rifanno il trucco e diventano più sicure: terminati i lavori

Via Gramsci, via del Forno e via Guido Rossa sono state bitumate e completati i cordonati. Un altro pezzo del programma del Comune di Monterotondo Marittimo di risistemazione della viabilità giunge così a compimento. I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Piazzi srl di Monterotondo Marittimo.

“Con questi lavori – spiega il sindaco Giacomo Termine – andiamo ad aggiungere un nuovo importante elemento all’operazione complessiva di riqualificazione della viabilità locale, che si concluderà con la sistemazione di un tratto di strada in località Griccioni. Il nostro impegno per migliorare la sicurezza e restituire il decoro a molte vie del paese è sempre stato costante“.