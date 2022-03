Il Comune investe 135mila euro sulle strade della frazione: i lavori previsti

Approvato oggi in Giunta un ulteriore progetto esecutivo per intervenire a Marina di Grosseto, su alcune vie secondarie nella zona di Rosmarina.

Il progetto, che comporta un investimento di quasi 135mila euro, riguarda via dell’Argentario (nella foto), via del Parco e via Capraia, che soffrono particolarmente il fatto di snodarsi in una delle zone maggiormente alberate ed in prossimità della pineta stessa.

“Continua così – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginannneschi – il nostro fattivo impegno per agevolare il transito dei residenti e dei turisti nelle nostre frazioni balneari di Marina e Principina. Ovviamente il lavoro, in frazioni dove le case si sono sviluppate sostanzialmente in mezzo al reticolo della pineta, è un lavoro complesso ed impegnativo che richiede molti interventi nel tempo. Come dai nostri obiettivi di mandato, intervenire sulle criticità della rete viaria è un nostro impegno primario, sul quale continueremo ad investire risorse importanti“.