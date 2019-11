Strade e marciapiedi, al via la manutenzione straordinaria: le vie interessate dai lavori

Partiranno lunedì 25 novembre i lavori di manutenzione straordinaria delle vie cittadine di Follonica a seguito del progetto approvato dalla Giunta comunale nel mese di settembre.

“Si tratta – dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Andrea Pecorini – del terzo stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria che avevamo previsto per il 2019 e inserito nel Piano delle opere pubbliche. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di migliorare la sicurezza e il comfort della circolazione stradale, tema molto sentito dai cittadini, ai quali cerchiamo di dare risposte in tempi rapidi e compatibili con le risorse comunali“.

In particolare, i lavori di manutenzione riguarderanno le seguenti vie e saranno svolti secondo questo cronoprogramma:

via Bertani e piazza XXIV Maggio (parcheggio mercato coperto);

via Galimberti, via Martiri delle Fosse Ardeatine, via dei Tigli;

via Sardegna, via 2 Giugno e via Marche;

via Monte Grappa (tratto centrale);

via Ferraris (tratto finale);

via Cassarello (nel tratto fra la rotonda e la Colonia);

tratto tra via Bicocchi e via Golino;

via Lampedusa.

Inoltre saranno oggetto di manutenzione i seguenti marciapiedi:

via Don Bigi (tratto finale);

via della Repubblica (fra via Solferino e via San Martino);

pedonale rialzato di via Cassarello dopo la rotonda in direzione Colonia;

via Lago Albano con realizzazione di rampe accessibili.

“Riusciamo così – continua Pecorini – a completare gli interventi già realizzati nei quartieri Cassarello, Campi Alti e San Luigi, che sono stati oggetto dei precedenti stralci realizzati fra 2018 e il 2019. Parallelamente a questi interventi, ne sarà realizzato un altro che riteniamo strategico: la sistemazione del parcheggio della piscina comunale in via Sanzio, che sarà completamente pavimentato per una superficie totale di 2000m², dotandolo di un impianto di illuminazione e di uno per la regimazione delle acque piovane. I lavori di manutenzione del parcheggio permetteranno di realizzare anche un itinerario ciclopedonale a servizio della piscina per permettere a chi la frequenta di arrivarvi in sicurezza anche utilizzando le due ruote“.