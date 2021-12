Strade, marciapiedi e scuole, il Comune investe 106mila euro: i lavori previsti

La Giunta del Comune di Grosseto ha, nella seduta odierna, approvato due progetti per un importo di 106mila euro, per interventi su strade, marciapiedi e strutture comunali.

“Nello specifico, abbiamo approvato – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi – la progettazione definitiva relativa alla riqualificazione, attraverso interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, così da garantire a soggetti diversamente abili una percorrenza sicura di tali aree, del marciapiede di via Silvio Pellico e via Grossetana a Marina di Grosseto, e dell’area pedonale in prossimità del parco giochi della frazione di Principina Terra, con risorse per 56mila euro“.

“Al contempo – proseguono sindaco e assessore –, una cifra simile sarà necessaria per l’approvato progetto di consolidamento di alcune parti dei solai della scuola secondaria di primo grado ‘G. Ungaretti’, resosi necessario a seguito di verifiche effettuate su nostro mandato. Ancora una volta, questa amministrazione va con prontezza ad approvare interventi per la messa in sicurezza e per favorire una miglior fruibilità di strade e scuole, non appena reperite le necessarie risorse”.