Manutenzione strade, il Comune investe 88mila euro: ecco i lavori previsti

Approvati dalla Giunta comunale nuovi interventi per la riqualificazione delle strade urbane ed extraurbane.

Due sono gli ultimi progetti esecutivi che hanno avuto il via libera: uno riguarda un tratto della strada della Chiocciolaia, l’altro via delle Rocchette a Marina di Grosseto. In entrambi i casi i lavori sono mirati alla messa in sicurezza attraverso un’adeguata riqualificazione del fondo e del manto stradale.

Per queste opere è previsto un investimento pari a 88mila euro complessivi.

“Si tratta di lavori attesi e non rimandabili, prima di tutto a garanzia dell’incolumità degli automobilisti e dei pedoni – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Megale -; il territorio comunale è vasto, ma con una programmazione metodica, avviata fin dal nostro insediamento, stiamo sanando diverse criticità. La sistemazione delle strade urbane ed extraurbane significa, anzitutto, offrire maggiore sicurezza ai cittadini, ma anche un territorio curato, dove il sistema delle infrastrutture possa considerarsi sicuro, efficace e moderno”.

Via delle Rocchette a Marina è una strada molto trafficata, unica via di collegamento tra via del Parco, via dell’Argentario e viale Montecristo e si trova in uno stato di degrado, da sanare, a causa delle radici di pino emergenti.

In stato di degrado anche la strada della Chiocciolaia, che collega la strada provinciale del Pollino alla strada provinciale del Padule e che, soprattutto nel periodo estivo, registra un importate flusso di traffico. In questo caso il progetto prevede la sistemazione del terzo stralcio.