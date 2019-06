Via Alfieri, al via i lavori per la messa in sicurezza della strada: investiti 53mila euro

La giunta comunale di Grosseto dà il via libera al risanamento di via Alfieri, continuando così la messa in sicurezza delle strade comunali.

Via Alfieri, in particolare, è una strada molto trafficata, in quanto collega la zona sud della città e il centro cittadino: con il trascorrere degli anni, l’asfalto si è usurato e deteriorato.

Tale operazione di risanamento prevede in primis la fresatura della strada, in un secondo momento il rialzamento e/o l’abbassamento di chiusini, caditoie e griglie là dove risulterà necessario e infine la realizzazione del nuovo manto stradale.

L’intervento complessivo ha un valore di 53mila euro.

“Siamo fieri – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore con delega in materia di opere e lavori pubblici Riccardo Megale – di questa ulteriore opera di risanamento stradale. È molto importante tutelare la sicurezza in strada dei cittadini tenendo conto delle loro segnalazioni: interveniamo così più tempestivamente possibile nei punti critici e usurati dal tempo e dal traffico”.