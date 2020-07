Al via i lavori sulla statale Val di Cornia: ecco le modifiche al traffico

Per consentire gli interventi di manutenzione delle pavimentazioni in tratti saltuari della strada statale 398 Via Val di Cornia saranno attive limitazioni al traffico tra Monterotondo Marittimo e Venturina, tra le province di Grosseto e Livorno.

Nel dettaglio, a partire da lunedì 27 luglio saranno istituiti sensi unici alternati secondo l’avanzamento dei lavori. La conclusione degli interventi è prevista entro il 3 novembre 2020.

