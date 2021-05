Messa in sicurezza della Strada provinciale “Sforzesca”: al via i lavori

Con l’approvazione dell’accordo di programma tra Regione Toscana e Provincia di Grosseto prosegue il percorso verso la sistemazione della Strada provinciale 95 “Sforzesca”.

L’intervento risulta di estrema importanza, in considerazione del repentino deteriorarsi dello stato della strada, in quanto la S.p. 95 costituisce l’unica via di collegamento tra il comprensorio industriale del Comune di Piancastagnaio e la viabilità principale.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è già stato approvato dalla Provincia di Grosseto per un importo complessivo di 1.000.000 euro.

La Regione Toscana, in forza del Collegato alla legge di stabilità 2021, è autorizzata ad erogare un contributo straordinario alla Provincia di Grosseto fino ad un importo massimo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

“Con l’approvazione dell’accordo di programma tra Regione Toscana e Provincia di Grosseto si può finalmente realizzare il progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada ‘Sforzesca’, unico collegamento tra la zona industriale di Piancastagnaio e la provincia di Grosseto – commenta il presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. La Regione ha risposto con grande tempestività alle istanze che ho portato avanti insieme al sindaco di Castell’Azzara Maurizio Coppi e al consigliere comunale di Castell’Azzara, Massimiliano Mannoni“