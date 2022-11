Strade provinciali: terminati i lavori lungo la Scansanese, iniziati quelli sulla Sforzesca

La Provincia di Grosseto ha iniziato i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sulla strada provinciale 95 Sforzesca, nel tratto compreso tra i chilometri 2 e 7, che va dal centro abitato di Castell’Azzara alla Villa Sforzesca. Nel frattempo, sono terminati i lavori di ripristino del piano viario e di consolidamento sulla provinciale Scansanese, avviati il 30 settembre con un investimento di 150mila euro.

L’intervento sulla provinciale Sforzesca, che ha richiesto un investimento importante, pari a 1 milione di euro, finanziati con i fondi della Regione Toscana, è finalizzato alla stabilizzazione dei movimenti franosi con il sistema delle gabbionate e al rifacimento del piano viario. Al chilometro 3.300 è prevista la realizzazione di opere di regimazione idraulica, la verifica dell’integrità strutturale del muro di contenimento esistente e un monitoraggio periodico del movimento, in modo da poter prevedere, se necessario, futuri interventi strutturali di contrasto.

“Si tratta di un’opera attesa dai cittadini e dalle istituzioni locali – spiega Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – che consentirà di riqualificare un tratto della S.p. Sforzesca che versa in condizioni davvero disastrate a causa dei movimenti franosi che ne rendono difficile e pericolosa la percorrenza. Parliamo di un’arteria importante per la viabilità della montagna e per il centro abitato di Castell’Azzara. La strada si trova in una zona interessata da frequenti nevicate e dalla formazione di ghiaccio e quindi dal reiterato passaggio di mezzi sgombraneve e spargisale”.