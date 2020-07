Messa in sicurezza della strada di Macchiatonda e dell’incrocio alla Torba: il Comune investe 60mila euro

Adeguamento, riorganizzazione, messa in sicurezza: sono questi gli obiettivi dei lavori che il Comune di Capalbio ha intrapreso nei giorni scorsi sulla strada che conduce a Macchiatonda e sulle strade comunali in località La Torba.

Parti di un progetto che vedrà l’amministrazione impegnata anche nei prossimi mesi, per riorganizzare gli accessi al mare e la viabilità di zone molte frequentate da capalbiesi e villeggianti e che, a causa dell’emergenza Covid, ha visto uno stop di alcuni mesi.

Ammonta a circa 40mila euro l’investimento complessivo fatto per la strada di Macchiatonda, dove è stato regolarizzato l’effettivo spazio di ingombro della carreggiata, che si estende tra le due recinzioni messe, rispettivamente, a protezione delle duna e della macchia mediterranea per creare due corsie idonee al passaggio dei mezzi e alcuni stalli di sosta. Sono 30 i posti auto liberi adesso a disposizione di chi frequenta quell’area, oltre a uno spazio per il parcheggio di cicli e motocicli che si trova all’imbocco della strada di Macchiatonda sulla sinistra, dopo la rotatoria.

“Un intervento – spiegano dall’amministrazione comunale – pensato per agevolare l’accesso alla spiaggia, omogenizzare il manto stradale e ed evitare la sosta selvaggia, specie di bici e moto, che spesso venivano parcheggiate intorno alla rotonda rendendo pericoloso quel tratto di strada. Con questi interventi la carreggiata può essere percorsa agevolmente da mezzi privati, dal trenino, per il quale è appena partito il servizio, e dai bus navette delle strutture ricettive che, nel rispetto delle ultime norme anticovid, adesso possono circolare con passeggeri a bordo, purché dotati di mascherina“.

Un intervento che è stato realizzato in due settimane e che ha interessato 200 metri di strada, dal parcheggio verso Monte. “In futuro – assicura l’amministrazione – sistemeremo anche il percorso che conduce all’innesto con la provinciale Litoranea, che al momento è un po’ dissestato“.

Altri 20mila euro sono stati investiti, per la zona della Torba, per migliorare la sicurezza della viabilità ed evitare file o intasamenti nell’incrocio che porta agli stabilimenti balneari Frigidaire, all’accesso del parcheggio custodito e all’altra zona balneare dove si trovano gli stabilimenti Parasol e Jacarè. “Abbiamo creato una rotatoria in modo da facilitare la circolazione e la capacità di manovra dei mezzi – spiegano dal Comune –, oltre a spostare i cassonetti, in modo che siano fruibili comodamente a tutti“.

Novità che sono state, di fatto, sperimentate nell’ultimo fine settimana “… e che – conclude il Comune – hanno già portato dei benefici alla circolazione che adesso è più chiara, controllata e, crediamo, più sicura“.