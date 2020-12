Chiocciolaia, verso la conclusione i lavori di riqualificazione: approvato il progetto

Si concludono i lavori di messa in sicurezza della strada extra urbana della Chiocciolaia: la Giunta comunale di Grosseto ha infatti approvato ieri il progetto esecutivo che dà il via libera agli interventi relativi all’ultimo stralcio funzionale della strada.

L’intervento conclusivo di fresatura e rifacimento del manto bituminoso, per un valore di 52mila euro, toccherà 270 metri lineari.

“Il tratto di strada della Chiocciolaia di competenza comunale sarà presto valorizzato nella sua interezza – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Megale -. Grazie ad una programmazione metodica e puntuale siamo infatti riusciti a sanare diverse criticità presenti sul territorio comunale, non solo nel centro abitato, ma anche nelle zone più periferiche. L’intervento in questo caso si inserisce in un progetto più ampio promosso da questa amministrazione, che ha visto l’installazione di telecamere di videosorveglianza e di un nuovo impianto d’illuminazione, così da garantire sicurezza per i cittadini e per chi frequenta abitualmente la strada, anche in vista della prossima stagione estiva“.

Foto di repertorio