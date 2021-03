Puntone, al via i lavori per il ripristino della spiaggia: sceso vietato sul litorale

Parte l’intervento di ripristino della spiaggia del Puntone di Scarlino.

Da lunedì 22 marzo gli operai della ditta Sales saranno al lavoro sull’arenile della frazione scarlinese per riportare la sabbia e ridefinire il tratto di litorale dopo le mareggiate invernali. L’opera dovrebbe concludersi entro fine aprile. L’intervento è finanziato dalla Regione Toscana: l’appalto è di circa 130mila euro.

La sabbia sarà presa dal mare e riportata sulla spiaggia. Dal momento dell’apertura del cantiere sarà inoltre vietato l’accesso sul tratto di arenile interessato dai lavori.

«Siamo soddisfatti di poter avviare l’intervento sulla spiaggia del Puntone nonostante l’emergenza sanitaria – spiega il sindaco Francesca Travison –. Ho appena firmato l’ordinanza per vietare l’accesso nello spazio dove sarà aperto il cantiere, come previsto dalle norme. I lavori riporteranno i metri di spiaggia che durante l’inverno sono stati tolti dalle mareggiate. Ringrazio gli uffici comunali per questo progetto, concordato con gli operatori turistici che hanno le attività su quella spiaggia. Ci attende un’estate in cui il distanziamento sarà ancora necessario per limitare la diffusione del virus: proprio per questo l’intervento assume un valore ancora più importante».