Via Senese, partita la riqualificazione del sottopasso: potrà essere utilizzato anche dai ciclisti

Sono partiti oggi i lavori, per un totale di circa 30mila euro, che porteranno all’adeguamento del sottopasso di via Senese, a Grosseto, che ora sarà al servizio anche dei ciclisti.

I lavori consisteranno nella riqualificazione della pavimentazione esistente dei gradini del sottopasso tramite l’utilizzo di pietra antiscivolo. Verrà poi adeguato il corrimano e realizzata una rampa per le biciclette, adiacente alla scalinata esistente.

“Lo scopo dell’intervento – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Megale – è quello di dare continuità al percorso ciclabile in attesa del completamento della pista ciclabile su via Senese verso Roselle e della riqualificazione dello svincolo sempre di via Senese, una delle arterie viarie più trafficate della città, agevolando soluzioni per la mobilità sostenibile“.