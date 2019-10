Lavori dell’Acquedotto del Fiora: interrotto il traffico nel sottopasso

Mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre sarà interrotta la viabilità nel sottopasso ferroviario di via Bassi, a Follonica, per consentire ad Acquedotto del Fiora di effettuare lavori di riparazione e ripristino della condotta fognaria.

Qualora il lavoro si concludesse in una sola giornata, la viabilità verrà ripristinata immediatamente.

Sono stati apposti avvisi di chiusura in via Puccini e alla rotatoria di via Bassi .