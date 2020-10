Lavori al sottopassaggio di via Giusti: attenzione alle modifiche al trafico

Modifiche temporanee alla circolazione domani (venerdì 23 ottobre) dalle 9 alle 16 in via Giusti, a Grosseto, nel tratto davanti al sottopasso ferroviario in direzione di via Monte Labro.

Il cantiere stradale mobile verrà aperto per permettere la calata a terra e la successiva demolizione dei conduttori delle linee della sottostazione elettrica. La circolazione verrà interrotta temporaneamente in tre fasi.