Sicurezza del territorio, investimenti per circa 800mila euro: ecco i lavori previsti

Sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del costone roccioso di via Vittorio Veneto e di via Filippo Turati, a Gavorrano. Un intervento da 520.000 euro, finanziato per 470.000 euro con un contributo regionale e per la parte restante con le risorse del bilancio comunale.

“Un intervento importante, atteso da tempo, che ci permetterà di mettere in sicurezza tutta l’area – dichiara il sindaco, Andrea Biondi -. La progettazione delle opere erano già state finanziate nel 2020 con un contributo del Documento operativo di difesa del suolo (Dods). Sono in corso di affidamento anche i lavori di messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Potassa, per un importo complessivo di 270.000 euro, anche questi finanziati con fondi regionali dell’ufficio del Genio Civile. Un’opera molto attesa, che salvaguarda la frazione dove, molto spesso, a seguito delle piogge si manifestano pericolose inondazioni“.

“Siamo molto soddisfatti per essere riusciti ad affidare queste due importanti opere pubbliche, si ringrazia l’ufficio tecnico comunale per l’impegno profuso e l’ufficio del Genio Civile di Grosseto per aver accolto le nostre istanze. Una volta ultimati i lavori, saranno superate le molte preoccupazioni dei cittadini“, dichiara l’assessore ai lavori pubblici Daniele Tonini.