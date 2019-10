Giglio Castello, al via i lavori nella sede della Asl: servizi trasferiti a Giglio porto

Partono nell’ultima settimana del mese di ottobre i lavori di ristrutturazione della sede distrettuale della Asl a Giglio Castello.

Da lunedì 21 ottobre i servizi presenti vengono ricondotti tutti nella sede di Giglio porto, compresa l’attività ambulatoriale della continuità assistenziale (ex guardia medica). Le attività su Giglio Castello riprenderanno dopo la conclusione dei lavori, prevista per la prossima primavera.

Il sindaco Sergio Ortelli ha messo a disposizione una stanza al piano terra della sede municipale per mantenere i due servizi di consegna dei referti degli esami del sangue e per il ritiro preliminare delle ricette, sempre attinenti agli esami.

I lavori di ristrutturazione renderanno i locali della sede di Giglio Castello idonei all’accreditamento istituzionale previsto in ambito sanitario e vi saranno riportate tutte le attività oggi presenti, compresa la telemedicina.

Nel frattempo, proprio su questo fronte, continua nell’isola la fase sperimentale di quelle procedure sanitarie a distanza, in collegamento con l’ospedale di Grosseto. Dopo i riusciti collegamenti per i teleconsulti di pediatria e otorinolaringoiatria, è ora in corso la sperimentazione per la dermatologia. A breve si partirà con l’oculistica. Nella postazione dell’Isola del Giglio sono collocati, oltre alla centralina, tutta una serie di accessori che garantiscono un’ottima qualità del collegamento audio-visivo, per rendere la “televisita” accurata e attendibile.