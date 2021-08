Scuole, il Comune investe 70mila euro: ecco i lavori previsti

Ammonta a 70mila euro l’importo dei lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, che il Comune di Follonica effettuerà in vista della riapertura delle scuole cittadine.

Gli interventi riguarderanno le due scuole primarie di via Buozzi e di via Cimarosa, le secondarie di primo grado all’interno dell’Ilva e le due scuole dell’infanzia, quella di via Balducci e quella di via Monte Grappa.

In seguito al sopralluogo e alle varie segnalazioni che sono pervenute dagli istituti comprensivi – ma anche grazie al continuo monitoraggio al quale i plessi scolastici sono assoggettati nel corso dell’anno – è stata riscontrata la necessità di intervenire con alcune opere di manutenzione.

Verrà data priorità ai lavori legati alla sicurezza e al mantenimento dei requisiti igienico sanitari degli edifici scolastici: le misure di contrasto alla diffusione del virus, anche in questo 2021, mettono al centro tematiche legate al dimensionamento delle aule e al distanziamento tra gli alunni. Temi tra l’altro già affrontati in modo consistente nell’estate 2020. Le opere previste sono in generale tese a rendere gli ambienti salubri e igienicamente adeguati a ospitare le bambine e i bambini, risolvendo problematiche che si presentano ordinariamente nell’ambito della manutenzione dell’edilizia scolastica e che vengono affrontate annualmente nel periodo delle vacanze estive.

«L’epidemia tuttora in corso ha modificato molte delle esigenze legate al mondo della scuola e a queste si sono sommate le attività di manutenzione ordinaria che sono sempre state eseguite nel periodo estivo – spiega il sindaco Andrea Benini –. Gli spazi scolastici, come luoghi di apprendimento, rivestono un ruolo fondamentale nella crescita delle ragazze e dei ragazzi, sia dal punto di vista dello studio che per quanto riguarda la crescita personale e sociale. Investire nella scuola, soprattutto in un momento come questo, significa investire nel futuro della città».

«Abbiamo sempre stanziato annualmente risorse specifiche da destinare alle scuole – commenta il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Pecorini –, programmando con attenzione tutti gli interventi necessari alla manutenzione degli edifici, secondo le priorità che si presentano durante l’anno. I lavori saranno eseguiti nel corso dei mesi di agosto e settembre e termineranno in tempo per la riapertura dei plessi il 15 settembre. Si darà assoluta priorità agli interventi finalizzati a consentire il rientro in sicurezza degli alunni, in spazi adeguati alle nuove esigenze».

In generale i lavori da intraprendere riguardano opere di ripristino di intonaci e tinteggiature, opere di manutenzione del manto impermeabilizzante delle coperture piane, la demolizione e la realizzazione di nuovi tramezzi interni e il rifacimento di alcune pavimentazioni esterne.

Nella scuola primaria di via Buozzi i lavori riguarderanno la palestra, con intervento di ripristino della guaina impermeabilizzante. Nello stesso edificio, al piano terra, sarà ampliata una delle aule, in modo da adattarla a ospitare un numero di bambine e bambini maggiore rispetto a quello dello scorso anno scolastico, allestendo uno spazio adeguato al distanziamento imposto dalle misure anti contagio. L’intervento prevede la demolizione e la ricostruzione (in altra posizione) di un tramezzo esterno, tra l’attuale aula e il refettorio. Occorrerà inoltre procedere con la messa in sicurezza della ringhiera in ferro e dei capitelli delle colonne che segnano l’ingresso alla corte.

Nella scuola di via Cimarosa verrà fatta manutenzione a una parte dell’impermeabilizzazione delle coperture piane, mentre nella scuola “Bugiani”, all’interno dell’Ilva, verrà ripristinata la parete in cartongesso posta a divisione tra due aule che è stata danneggiata. Inoltre, in corrispondenza del bagno del piano terra, inagibile da alcuni anni, verrà svolto un intervento di ripristino strutturale localizzato, che vedrà il trattamento dei ferri dell’armatura. A ripristino strutturale completato verranno intonacate e tinteggiare le pareti.

L’intervento principale previsto nella scuola “I Melograni” riguarda gli spazi esterni in prossimità di alcune aule laboratorio e dell’ingresso principale alla scuola per l’infanzia, che sono stati resi inagibili per il sollevamento della pavimentazione dovuta alle radici di un albero. Verrà quindi demolita la pavimentazione presente e saranno organizzati in modo diverso gli spazi esterni, con la creazione di rampe di collegamento tra il livello del terreno del giardino e le aule interne. L’intervento a carico delle pavimentazioni si estenderà anche al percorso pedonale di accesso, che sarà deviato in modo da discostarsi dal fusto dell’albero che ha prodotto il sollevamento.

Infine, alla scuola dell’infanzia “Il Fontino” è prevista, oltre alle ordinarie opere di manutenzione, la creazione di due percorsi esterni, in modo da realizzare un collegamento tra il giardino e le varie sezioni, favorendo accessi diretti che non prevedano il transito attraverso le zone comuni.