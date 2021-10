Scuole e centro storico, terminati i lavori: il Comune ha investito 140mila euro

“Finalmente sono terminati i lavori sia nel centro storico, che nelle scuole primarie e secondarie del paese“.

Ad annunciarlo è il sindaco di Semproniano Luciano Petrucci.

“Sono stati due interventi molto importanti per il nostro comune – commenta Luciano Petrucci -. Il primo di questi è quello che ha riguardato la scuola primaria e secondaria, dove abbiamo provveduto, con un intervento per complessivi 100mila euro, all’efficientamento energetico, con la sostituzione di infissi, termosifoni e la coibentazione delle sotto finestre e controsoffittatura delle aule del primo piano. L’intervento è stato finanziato per il 70%, con un contributo del Miur e il resto con un contributo regionale”.

“Il secondo intervento, quello relativo al rifacimento del manto stradale in via delle Cisterna – prosegue il sindaco -, portato a termine con un impegno di spesa di 40.000 euro, è durato purtroppo più del previsto, in quanto si è provveduto anche alla sostituzione, con relativi allacci, di tutta la rete idrica e fognaria sottostante“.

“Per quest’ultimo inconveniente – conclude il sindaco Petrucci – ci scusiamo per i disagi arrecati, ma crediamo di aver portato a termine un’importante opera che migliora la fruibilità del nostro centro storico, mentre per le scuole siamo orgogliosi di aver sensibilmente migliorato una struttura importante quale è il plesso scolastico del nostro comune“.