Scuola elementare, aggiudicati i lavori: “Altra risposta concreta per Albinia”

“Tante risposte concrete per Albinia da parte della nostra amministrazione comunale“.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“I lavori al bocciofilo sono ormai vicino al termine, i lavori di illuminazione della pista ciclopedonale sono stati già aggiudicati e stanno per avere inizio, sono stati stanziati 65mila euro per il nuovo impianto elettrico del campo sportivo di Albinia, in via di risoluzione anche la questione Maremmana – spiega il sindaco –. Ora per la frazione un’altra bellissima notizia, attesa da sette anni, e una nuova importante risposta concreta da parte della nostra amministrazione comunale per il paese. Sono stati aggiudicati i lavori di costruzione della nuova scuola elementare di Albinia. Ora i controlli di rito e poi si parte con i lavori di costruzione. Un punto prioritario del nostro programma, come le cucine dell’Alberghiero, che si avvia a compimento“.