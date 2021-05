Un nuovo gioco e pulizia del terreno: il giardino della scuola dell’infanzia si rifà il look

Nuova veste per il giardino della scuola dell’infanzia di via Brigate Partigiane.

La Giunta comunale di Grosseto ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione dell’area gioco per un importo di circa 12mila euro.

I lavori prevedono la sistemazione del terreno, in alcuni tratti sconnesso, e la pulizia da pietre e radici. Inoltre, grazie a questo intervento, nel giardino verrà collocato un nuovo gioco, realizzato in materiale riciclato, consistente in una torretta con scivolo e con un percorso a rampa e posizionato su un tappeto anti trauma.

“Si tratta di un intervento – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Megale – che renderà il giardino della scuola dell’infanzia di via Brigate Partigiane ancora più sicuro e adeguato alle attività all’aperto dei piccoli. Toglieremo anche i resti di due piante che spuntano dal terreno per rendere più agevole la fruizione di quest’area. Continuiamo nel nostro lavoro di riqualificazione urbana, in questo caso con un’attenzione particolare al mondo della scuola”.