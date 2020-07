Il Comune ottiene finanziamento dalla Regione: al via i lavori al tetto della scuola dell’infanzia

Il tetto della scuola dell’infanzia di via Turati, a Scarlino Scalo, a settembre sarà completamente nuovo e funzionale.

Il Comune di Scarlino ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana pari a 50.670 euro per ripristinare la copertura dell’edificio, che da anni presentava problemi di infiltrazioni in caso di pioggia. Nell’inverno scorso, infatti, l’amministrazione comunale è dovuta intervenire più volte per sistemare i danni. E l’opera è diventata una priorità per l’Amministrazione comunale, che è riuscita a ottenere un finanziamento dalla Regione Toscana.

I lavori sono stati affidati alla ditta Chelini di Follonica e sono iniziati lunedì 20 luglio: è previsto il rifacimento del manto di impermeabilizzazione con la posa di guaine protettive e un trattamento a base di alluminio che proteggerà il tetto dalle infiltrazioni. L’opera terminerà prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.