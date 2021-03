Casa Maiani, il sindaco: “Il 7 aprile inizieranno i lavori per l’ampliamento della Rsa”

“L’inizio del primo stralcio dei lavori di ampliamento della Rsa Casa Maiani è fissato per il 7 aprile, come previsto dalla donazione del compianto benefattore Dott. Maiani”.

Ad annunciarlo è il sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi.

“I lavori erano previsti con inizio a novembre 2020, dato che nei primi mesi dell’anno non era stato possibile firmare il contratto di affidamento dei lavori con la ditta appaltratrice, ma la situazione pandemica ha obbligato con buon senso di nuovo a posticiparli, visto che, trattandosi di ampliamento, parte dei lavori interessano anche l’interno dell’attuale struttura, difficilmente eseguibili in sicurezza sanitaria visto che la Rsa è inaccessibile anche ai parenti degli ospiti – spiega Biondi –. Attualmente gli ospiti sono tutti vaccinati, tranne i pochi che non hanno espresso la volontà di vaccinarsi, e la stessa cosa vale per il personale sanitario, pertanto si sono create le condizioni positive per fissare la data di inizio lavori, che inizialmente riguarderanno la zona esterna, per poi concentrarsi nella parte interna”.

“In qualità di sindaco esprimo soddisfazione per questo avvio, dato che a dicembre 2018, dopo pochi mesi dall’insediamento, approvammo con delibera di Giunta definitivamente il progetto di ampliamento di Casa Maiani, progetto purtroppo non concluso in precedenza, mentre nel corso del 2019 si è svolta la gara di aggiudicazione dei lavori, grazie al supporto degli uffici della Provincia di Grosseto, e finalmente, dopo lo stop all’avvio dei lavori dovuto alla pandemia nel corso del 2020 – termina Biondi -, possiamo dire di aver raggiunto tale risultato, seppur con incolpevole ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale”.

Il coso totale dei lavori ammonta a 282.919, 19 euro.