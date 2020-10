Al via i lavori alla Rsa: saranno finanziati dalla donazione di Mario Maiani

È stato firmato lunedì 12 ottobre il contratto tra Comune di Gavorrano e la ditta Edil Impianti s.r.l di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, per la realizzazione dei lavori di ampliamento e adeguamento funzionale della Rsa “Angelo Maiani” in località le Basse di Caldana.

Il progetto esecutivo dei lavori era stato approvato nel dicembre 2018 con delibera di Giunta comunale n. 161; l’iter poi era proseguito con la scelta del soggetto contraente tramite procedura negoziata secondo normativa.

“I lavori di ampliamento sono interamente finanziati con la donazione del compianto benefattore caldanese dottor Mario Maiani, che aveva inaugurato la casa di riposo, per persone non autosufficienti, nel marzo 2011 – spiega il sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi –. La somma impiegata per gli interventi attuali di circa 345.000 euro era stata vincolata dall’amministrazione comunale, in modo da garantirne la destinazione, e, grazie al ribasso di gara, saranno finanziate opere di manutenzione straordinaria necessaria nella struttura attuale. Adesso l’impresa incaricata avrà 45 giorni di tempo per completare l’intervento, che consegnerà alla comunità, entro 224 giorni dall’inizio dei lavori, una struttura adeguata alle esigenze degli ospiti e del personale in servizio“.