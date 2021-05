Due nuove rotatorie nella zona del centro commerciale: al via i lavori, le modifiche al traffico e i divieti

Iniziano i lavori di realizzazione delle due rotatorie nel centro abitato in zona via Argentina (area d’intersezione con via Spinelli e area d’intersezione con via Spagna, Mozambico e via El Alamein): le opere saranno realizzate dai privati, secondo la convenzione sottoscritta con il Comune di Grosseto e nell’ambito della nuova lottizzazione di BorgoNovo. Questo consentirà di gestire al meglio la viabilità, offrendo un servizio ulteriore ai residenti e a chi frequenta la zona, anche considerando la viabilità di accesso al centro commerciale.

Un altro obiettivo ottenuto grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, sempre nell’ottica di veder crescere e migliorare la città.

Il Comune invita quindi i cittadini ad avere un po’ di pazienza e a prestare attenzione ai divieti che saranno indicati nella zona (a seguito dell’ordinanza), indispensabili alla realizzazione delle due rotatorie.

Per la realizzazione della rotatoria d’intersezione tra via Argentina, via Spagna, via Mozambico e via El Alamein:

nel periodo compreso dalle ore 7.30 di domani, primo giugno, fino al termine dei lavori, previsto non oltre il 23 settembre, verrà aperto un cantiere stradale che interesserà le aree dal civico 18 di via Argentina al civico 5 di via Spagna, via Mozambico tra via El Alamein a 30 metri dopo l’intersezione con via Argentina e via El Alamein, nel tratto compreso tra via Argentina e via Mozambico. In questi tratti è istituito il divieto di fermata;

verrà aperto un cantiere stradale che interesserà le aree dal civico 18 di via Argentina al civico 5 di via Spagna, via Mozambico tra via El Alamein a 30 metri dopo l’intersezione con via Argentina e via El Alamein, nel tratto compreso tra via Argentina e via Mozambico. In questi tratti è istituito il divieto di fermata; su via El Alamein è istituito il divieto di transito. Il traffico è deviato su via Mozambico, nel tratto compreso tra via El Alamein, via Argentina e via Spagna;

per i veicoli transitanti su via Mozambico e provenienti da via El Alamein, giunti all’intersezione con via Spagna e via Argentina è istituito il dare la precedenza.

Per la realizzazione della rotatoria d’intersezione tra via Argentina e via Spinelli: