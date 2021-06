Rotatorie e aiuole, al via i lavori in città: ecco le vie interessate

Lavori in arrivo per le rotatorie di Grosseto. L’amministrazione comunale stanzia 48mila euro, a seguito delle sperimentazioni e dei conseguenti monitoraggi che hanno dato esiti positivi: le opere riguarderanno il rifacimento delle rotatorie e il ripristino delle aiuole funzionali alla viabilità presenti sul territorio comunale. L’obiettivo è garantire il funzionamento sia delle rotonde sia degli attraversamenti pedonali, intervenendo sugli ammaloramenti dovuti al traffico.

Il progetto è stato redatto da Sistema e i lavori inizieranno nei prossimi giorni e termineranno entro la fine di agosto. Tra le strade e le vie interessate ci saranno: la rotatoria compresa tra via Sauro, via Giulio Cesare, via Giusti, quella tra via Fabio Massimo, via Telamonio, via Etruria e via Tarquinia, l’aiuola spartitraffico di via Giusti, la rotatoria di piazza Italia a Rispescia e quella compresa tra via Brennero e via Ansedonia.

“Diamo il via a una serie di lavori per ripristinare la funzionalità e la sicurezza delle strade del capoluogo e delle frazioni – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla viabilità Fausto Turbanti -: i lavori inizieranno nell’immediato e si concluderanno entro l’estate, ovviamente cercando di limitare al minimo i disagi per il traffico. Le opere renderanno stabili alcuni interventi presi in via sperimentale che diventeranno effettivi. Il tutto a beneficio della viabilità“.