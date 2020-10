Lavori alla rotatoria tra via della Pace e via Emilia: ecco le modifiche al traffico e i divieti

Lavori in corso da lunedì 19 ottobre, alle 8.30, per la riparazione della fognatura alla rotatoria tra via della Pace, via Trieste e via Emilia.

Il cantiere verrà chiuso entro le ore 19 del 22 ottobre e comporterà le seguenti modifiche al traffico:

per i veicoli che transitano in via della Pace con direzione piazza Volturno è istituita la direzione obbligatoria a destra su quest’ultima via;

per i veicoli che transitano in via della Pace con direzione via Aurelia Nord è istituita la direzione obbligatoria a destra su quest’ultima via e a diritto su via della Pace in direzione via Aurelia Nord;

per i veicoli che transitano in viale Emilia con direzione via della Pace è istituita la direzione obbligatoria a destra in via della Pace con direzione via Aurelia Nord;

in via della Pace, nel tratto e nella corsia con direzione di marcia compresa tra via Aurelia Nord e l’intersezione alla rotatoria con via della Pace e viale Emilia, è istituito il divieto di transito ai veicoli superiori a 35 quintali;

per i veicoli superiori a 35 quintali che transitano in via Aurelia Nord, in direzione nord, è istituita la direzione obbligatoria a diritto nella stessa via Aurelia Nord in direzione viale Monte Rosa;

per i veicoli superiori a 35 quintali che transitano in via Aurelia Nord, in direzione sud, è istituita la direzione obbligatoria a diritto nella stessa via Aurelia Nord con direzione via Trieste.

Per tutta la durata del cantiere verrà installata idonea segnaletica di preavviso dei lavori, delle relative modifiche alla circolazione stradale e dei divieti di passaggio per i pedoni, con l’indicazione di usare gli attraversamenti pedonali presenti (su via della Pace all’altezza del civico 139, su viale Emilia all’altezza del civico 3 e su via Trieste all’altezza del civico 31).