Lavori alla rotatoria tra via Aurelia Nord e viale Uranio: ecco le modifiche al traffico

Modifiche alla circolazione nella zona della rotatoria tra via Aurelia Nord e viale Uranio, a Grosseto, per consentire i lavori di un nuovo allaccio idrico.

L’intervento inizierà alle 22 del 29 dicembre e si concluderà entro le 13 del 30 dicembre.

Queste le variazioni al traffico: divieto di transito nell’area di cantiere con esclusione dei veicoli utilizzati per l’esecuzione dei lavori; per i veicoli che transitano in via Aurelia Nord, in direzione nord, all’intersezione della rotatoria con viale Uranio è istituita la direzione obbligatoria a sinistra per le direzioni consentite; per i veicoli che transitano in viale Uranio in corrispondenza dell’intersezione della rotatoria con via Aurelia Nord è istituita la direzione obbligatoria a sinistra, verso viale Giusti, o a destra, di nuovo su viale Uranio.

La segnaletica di preavviso delle modifiche alla circolazione stradale verrà posizionata in viale Giusti, nel tratto antistante il sottopasso ferroviario, con direzione via Monte Labro e via Aurelia Nord; in via Monte Labro, nel tratto antistante il sottopasso ferroviario, con direzione via Aurelia Nord e viale Giusti; all’intersezione tra viale Europa e via di Francia. Saranno garantiti gli accessi alle proprietà private e nell’area interessata dai lavori sarà installato il cartello di divieto di passaggio dei pedoni.