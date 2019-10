Via libera della Soprintendenza: parte la ristrutturazione del muro della Rocca pisana

Giovedì 10 ottobre la ditta incaricata dal Comune di Scarlino inizierà l’intervento di ristrutturazione della parte del muro della Rocca Pisana ceduta a seguito di un fulmine che aveva colpito il monumento a fine luglio.

La Soprintendenza ha dato l’autorizzazione al progetto presentato dall’amministrazione comunale e adesso l’azienda specializzata potrà cominciare i lavori per ripristinare la parete danneggiata del castello di Scarlino.

Nei prossimi giorni verrà quindi smontato il ponteggio installato quest’estate per mettere in sicurezza l’area e permettere il normale svolgimento del cartellone estivo, in cui erano previsti alcuni spettacoli ambientati proprio nella Rocca.

«La Soprintendenza ha approvato il piano e quindi adesso possiamo iniziare i lavori – spiega il sindaco Francesca Travison –. L’intervento durerà alcuni giorni e prevede la sistemazione della parte di muro ceduto. Fortunatamente quest’estate siamo riusciti a intervenire per mettere in sicurezza l’area, così che gli eventi estivi previsti al castello non venissero spostati altrove: quella location è suggestiva e dobbiamo preservarla e prendercene cura. Iniziamo quindi con questo primo intervento, con l’intento di pianificare successivamente lavori di più ampio respiro volti alla riqualificazione totale della Rocca pisana, monumento identificativo di Scarlino e parte integrante della vita della comunità locale».