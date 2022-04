La Rocca pisana si rifà il look: il castello pronto ad accogliere eventi e matrimoni

La Rocca pisana ha un nuovo look: il Comune di Scarlino ha finanziato un intervento finalizzato alla riqualificazione degli spazi interni del castello.

La ristrutturazione ha riguardato la sistemazione del palco e soprattutto la sostituzione delle sedute, prima fisse e adesso amovibili.

«Con la fine dell’emergenza sanitaria – spiegano il vicesindaco Luciano Giulianelli e gli assessori alla cultura, Michele Bianchi, e al turismo, Silvia Travison – vogliamo riprendere i progetti lasciati in sospeso: tra questi c’è sicuramente lo sviluppo delle attività che ruotano intorno alla Rocca pisana, simbolo del nostro Comune. Nei mesi scorsi, abbiamo affidato il chiosco esterno e il parco del Rivellino alla società che gestisce i Musei di Scarlino per mantenere al meglio quegli spazi e offrire un servizio di ristoro a chi frequenta la zona. Non solo: la scorsa estate è stato avviato un processo di valorizzazione che prevede l’apertura al pubblico della Rocca in maniera continuativa, strutturata e coordinata con il Sistema dei musei comunali, il centro di Documentazione del territorio “Riccardo Francovich” e il Museo archeologico di Portus Scabris. L’apertura al pubblico ha riscosso un notevole apprezzamento da parte dei turisti e la valorizzazione della Rocca di Scarlino continua: le nuove sedute amovibili permetteranno l’organizzazione di eventi diversificati, e anche chi sceglierà il castello per celebrare il proprio matrimonio potrà utilizzare lo spazio come preferisce. Il settore del wedding è sicuramente un’opportunità su cui vogliamo puntare: abbiamo location perfette per inserirci in questo mercato che rappresenta una chance importante per l’economia locale».

Oltre alla Rocca, alla sala consiliare, alla stanza del sindaco e a tre strutture ricettive locali, è a disposizione dei futuri sposi l’atrio del palazzo comunale, allestito per ospitare matrimoni con nuovi arredi. Le tariffe per l’affitto delle location sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti, fatta eccezione per la Rocca pisana, che resta pari a 350 euro per i residenti, mentre per chi non è di Scarlino è 450 euro.