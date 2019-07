Conclusa l’estensione della rete del metano: le famiglie possono chiedere l’attivazione

Sono complessivamente 1.044 i metri di tubazione posati da Toscana Energia per l’estensione della rete del gas metano nel comune di Castiglione della Pescaia, in località Val delle Cannucce.

Il progetto di estensione della rete, che ha interessato viale Piemonte e via Emilia, ha consentito di realizzare una nuova rete in polietilene ad alta densità e gestita a media pressione (0.5 bar), per un totale di 50 allacciamenti.

Grazie al completamento dei lavori, iniziati in primavera per la posa della nuova condotta, gli utenti interessati possono procedere con le richieste per l’attivazione della fornitura rivolgendosi alla propria società di vendita.