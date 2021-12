Lavori pubblici: interventi per via del Tombolo a Marina e per la scuola di via Jugoslavia

La Giunta comunale di Grosseto ha approvato oggi alcuni interventi legati sia ad una delle arterie principali di Marina, sia a due strutture di proprietà presenti nel capoluogo e a Roselle.

Nel dettaglio, il progetto definitivo approvato per Marina di Grosseto prevede la riqualificazione di un tratto di via del Tombolo, per un importo di 240mila euro ed è volto a migliorare la viabilità nell’area al di là dell’emissario San Rocco.

L’intervento di risanamento conservativo di una porzione della copertura del fabbricato scolastico di via Jugoslavia, con cui si va ad intervenire nell’area sovrastante l’atrio, la zona musica e altre parti, invece, richiede un investimento di 62mila euro.

Saranno necessari altri 16mila euro per l’adeguamento dell’impianto delle acque reflue dell’osservatorio astronomico di Roselle, che è l’ultimo dei progetti esecutivi approvati oggi.

“Anche al di fuori dell’ingente investimento di 1.2 milioni di euro dell’accordo quadro per gli interventi straordinari sulla rete viaria – dichiarano il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici,Riccardo Ginanneschi –, la nostra Amministrazione quest’oggi ha impegnato quasi 320mila euro tra strade e edifici, a dimostrazione che laddove ci sono le risorse, andiamo ad intervenire per cercare di rendere più sicure e soprattutto più fruibili le nostre vie e le nostre strutture, per i ragazzi, i cittadini e per i turisti che frequentano la nostra Maremma.”